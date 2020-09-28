وزير النقل يوجه بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ إسطنبول


وزير النقل يوجه بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ إسطنبول
2020/09/28 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النقل يوجه بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ إسطنبول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النقل يوجه بتفعيل خط سكة حديد بغداد ـ موصل ـ إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links