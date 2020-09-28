صالح يؤكد لمستشار الأمن القومي أهمية حماية البعثات الدبلوماسية وفق الأعراف الدولية

2020/09/28 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، (الاثنين 28 أيلول 2020) في قصر السلام ببغداد، مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الامنية وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد".

وجرى التأكيد خلال اللقاء على "أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من التزامات العراق وفق المواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها والتي تؤثر على سمعة البلد في المحافل الدولية".

وتناول اللقاء بحسب البيان "أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية، ومنع إعطاء أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم".

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