محافظ نينوى : الشروع بانشاء جسر جديد جنوب الموصل

2020/09/28 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/شرعت الكوادر الهندسية في مديرية طرق وجسور نينوى بانشاء جسر حيوي جديد جنوب الموصل .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "الكوادر الهندسية شرعت بانشاء جسر جديد جنوب الموصل ".واضاف ان"مبالغ انشاء الجسر ستكون من صندق الاعمار ومدة انجازه ستكون مفتوحة لحين اكماله."/انتهى

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