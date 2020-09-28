صالح والأعرجي يؤكدان أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الامنية

2020/09/28 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح و مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي على أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الامنية وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من التزامات العراق وفق المواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها والتي تؤثر على سمعة البلد في المحافل الدولية".وتناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية، ومنع إعطاء أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم./انتهى7

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