رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون

2020/09/28 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير الخارجية فؤاد حسين على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان.وجرى التأكيد ، خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي ، على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية أمن موظفيها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها.وشدد رئيس الجمهورية على الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية، ومنع التوترات المختلفة في التأثير على هذا المسار من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير والامن والاستقرار./انتهى5

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