دبي تفرض قيودا جديدة للتصدي لفيروس كورونا

2020/09/28 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دبي عن قيود جديدة على الحياة الليلية في الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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