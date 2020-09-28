استهداف رتل عسكري في بغداد بالتزامن مع اختبار السفارة الأميركية لمعدات وإجراءات الطوارئ

2020/09/28 | 15:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أشارت أنباء إلى تعرض رتل عسكري أميركي، اليوم الإثنين، (28 أيلول 2020)، لهجوم بالعبوات الناسفة جنوبي بغداد، بالتزامن مع اختبار السفارة الأميركية لمعدات وإجراءات الطوارئ.ووقوع “هجوم بالعبوات الناسفة استهدف رتلاً عسكرياً أميركياً في منطقة اللطيفية”.وتبنت سرية “قاصم الجبارين” العملية في وقت لاحق، دون أن يتسنى لرووداو التأكد من صحة هذه الأنباء.[…]

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