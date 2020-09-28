النقل تتحرك لشراء طائرات شحن جوي وتدرس مد سكة حديد بغداد- اسطنبول

2020/09/28 | 15:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أوعز وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين ، بتشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارة والخطوط لشراء طائرات شحن جوي.وقال الشبلي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش اجتماع لهيئة الرأي في الوزارة إنه “تم التصويت على شراء باخرتين للشركة البحري و (100 شاحنة ) لشركة النقل البري من خلال الموازنة الاستثمارية لتمكنها من تطوير عملها من جانب و كذلك لتسهيل عمليات النقل لمستلزمات دوائر الدولة كما تمت مناقشة اشكالية (السائقين) في التشغيل المشترك التابعة للشركة العامة لنقل المسافرين ،مشددا، اهمية نجاح مشروع حافلات نقل المسافرين من المراب الى المطار بغداد” .وأكد أن “على شركة العامة للموانئ الاهتمام بالطريق المؤدي للموانئ وتعبيدها وتخطيطها باسرع وقت”، موجها، “بالتنسيق بين الوكيل الفني وشركة السكك بتشكيل لجنة لدراسة خط سكة حديد فيش خابور وكذلك باعداد خطة لدراسة خط سكة بغداد الموصل اسطنبول، ومتابعة، رفع الحضر الجوي عن شركة الخطوط الجوية والاهتمام بخدمات الاعائشة”.



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