محمد حميد خارج قائمة اسود الرافدين

2020/09/28 | 15:49 - المصدر: المعلومة

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محمد حميد خارج قائمة اسود الرافدينالمعلومة/ متابعة..قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، استبعاد حارس مرمى فريق الشرطة محمد حميد من قائمة اسود الرافدين لمواجهة اوزباكستان.وقال مصدر مقرب من كاتانيتش لـ /المعلومة/ عن “المدرب كاتانيتش، قرر استبعاد الحارس محمد حميد من صفوف اسود الرافدين خلال مبارياته المقبلة”.وأوضح ان “كاتانيتش سيضيف الحارس احمد باسل بدلاً منه ليكون ثلاثي حراسة المرمى جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل”، مشيراً إلى أن “جلال حسن سيحافظ على مكانه الأساسي بالتشكيلة”.يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه اوزباكستان ودياً خلال شهر تشرين الثاني المقبل.



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