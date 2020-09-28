شراء طائرات وباخرتين.. ابرز قرارات اجتماع وزارة النقل

2020/09/28 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، اتخاذ جملة قرارات خلال اجتماع هيئة الرأي برئاسة الوزير ناصر الشبلي.

وقالت وزارة النقل في بيان إن “الوزير ناصر الشبلي “أوعز بشراء طائرات شحن جوي من خلال تشكيل لجنة فنية مختصة، وذلك عقب ترأس اجتماعا لهيئة الراي بحضور الوكيل الفني طالب بايش والوكيل الاداري سلمان البهادلي المديرو العامون في الوزارة وتشكيلاتها، لمناقشة اهم المواضيع المدرجة ضمن جدول اعمال الهيئة، والمعوقات التي تواجه العمل”.

وبحسب البيان، “أكد الشبلي على أهمية تطوير عمل انتاجية تشكيلات الوزارة حيث تم التصويت على شراء باخرتين للشركة البحرية و (100 شاحنة ) لشركة النقل البري من خلال الموازنة الاستثمارية لتمكنها من تطوير عملها، من جانب و كذلك لتسهيل عمليات النقل لمستلزمات دوائر الدولة”.

وأضاف، ” كما تمت مناقشة اشكالية (السائقين) في التشغيل المشترك التابعة للشركة العامة لنقل المسافرين”.

وشدد الشبلي على أهمية “نجاح مشروع حافلات نقل المسافرين من المراب الى مطار بغداد “.

ودعا الوزير “الشركة العامة للموانئ الاهتمام بالطريق المؤدي للموانئ وتعبيدها وتخطيطها باسرع وقت”، موجها “بالتنسيق بين الوكيل الفني وشركة السكك بتشكيل لجنة لدراسة خط سكة حديد فيش خابور وكذلك باعداد خطة لدراسة خط سكة بغداد الموصل اسطنبول، ومتابعة رفع الحظر الجوي عن شركة الخطوط الجوية والاهتمام بخدمات الاعاشة”.

وحث وزير النقل “في نهاية الاجتماع المسؤولين على بذل جهودهم كافة للارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من خدمات جيدة”.

وأشار البيان إلى أن “هيئة الراي في وزارة النقل تعقد اجتماعات دورية مستمرة لمناقشة أهم الخطط المرسومة والقضايا المهمة للوزارة وتشكيلاتها من خلال اتباع مبدأ الحوار البناء بين جميع الأعضاء لتعود بالفائدة العامة في جميع قراراتها”.

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