قلعة دزي.. اعتقال شخص بحوزته 4 كغم من المخدرات

2020/09/28 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات مديرية اسايش رابرين اليوم الاثنين، شخصا بحوزته 4 كغم من المواد المخدرة، واعتقال ثلاثة اشخاص اخرين على خلفية هذا الملف.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان قواتها تمكنت من اعتقال شخص يدعى (ر.ر.م) في سيطرة (بانوقل) بالتعاون مع مديرية اسايش قلعة دزي ومركز اسايش زلي بامر قاضي التحقيق، بحوزته 4 كغم من مادة كريستال المخدرة مخباة داخل عجلة سيارة نوع هيوندا-سوناتا، مضيفة انه بعد التحقيق معه اعترف بجريمته وانه كان بصدد نقل تلك المادة الى قضاء زاخو.

واشار البيان الى اعتقال 3 اشخاص اخرين في نفس الملف (ر.ع.ح)، (خ.ب.ر)، (ر.ع.ر) اعترف جميعهم بجريمتهم وتم فتح تحقيق معهم وفق المادة 14 مخدرات من قانون العقوبات العراقي وتم تحويل ملفهم الى محكمة التحقيق في قضاء بشدر.

PUKmedia/ اراز رسول

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