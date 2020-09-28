رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز سلطة الدولة

2020/09/28 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 28 أيلول 2020 في قصر السلام ببغداد، السيد وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث تم بحث المستجدات السياسية في البلاد.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان.

كما تم بحث التطورات الأخيرة في البلد، وجرى التأكيد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية أمن موظفيها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها.

وشدد السيد رئيس الجمهورية على الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية، ومنع التوترات المختلفة في التأثير على هذا المسار من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير والامن والاستقرار.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ‌

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