رئيس الجمهورية: الاعتداء على البعثات الدبلوماسية يؤثر على سمعة العراق دوليا

2020/09/28 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي.

وتم خلال اللقاء “التأكيد على أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الامنية وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد”.

وجرى التأكيد على “أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من التزامات العراق وفق المواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها والتي تؤثر على سمعة البلد في المحافل الدولية”.

وتناول اللقاء “أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية، ومنع إعطاء أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم”.

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