نائب: موازنة 2021 ستكون أفضل حالا من العام الجاري

2020/09/28 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…رجح النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، الاثنين، أن تكون موازنة العام المقبل 2021 أفضل حالا من السنة الحالية من حيث استقرار توزيع الرواتب والشؤون المالية، إلا أنه حذر من تخبط في السياسية النقدية والمالية في البلاد.وقال السكيني لـ /المعلومة/ إن “وزير المالية علي علاوي يؤكد أن الرواتب مؤمنة، في حين أن الوزارة تسير بغياب السياسة المالية والنقدية للحكومة “، مضيفا أن “هناك تقشف في الموازنة الاتحادية مرهون بالاقتراض الداخلي والخارجي”.واعتبر أن “غياب السياسة المالية والنقدية لدى الحكومة والوزارة غير صحيح، بدليل أن العراق مطلوب 128 تريليون دينار ويحتاج الى 5 سنين لعودة الانتعاش المالي “،وحذر من “وجود الكثير من المطبات والاخفاقات في السياسة المالية لدى العراق”، أن “موازنة العام المقبل ستكون أكثر ارتياحا في الرواتب والعلاوات والتعيينات”.



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