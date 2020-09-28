مقاوم لثلاثة اشياء… “سامسونغ” تكشف النقاب عن حاسوب لوحي جديد

2020/09/28 | 16:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت “سامسونغ إلكترونكس” النقاب عن جهازها الجديد “جلاكسي تاب أكتف3” الذي يلبي احتياجات البيئات الصارمة فهو مزود بخاصية “آي بي 8” لمقاومة الغبار والماء كما يستطيع تحمل السقوط من ارتفاع متر ونصف المتر.

ودعمت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب اللوحي الجديد بخصائص تسهل استخدامه حتى مع ارتداء القفازات، كما أن أزرار التصفح مادية وليست باللمس، وهو مزود بقلم “إس”.

ومن المقرر أن يدعم “جلاكسي تاب أكتف3” نظام التشغيل “أندرويد 11” وكذلك رقائق “إكسينوس 9810″، ويتمتع بذاكرة وصول عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

أما بطارية الحاسوب اللوحي فتصل سعتها التشغيلية إلى 5050 ميلي أمبير كما يمكن أن يعمل دون توصيله بالبطارية لكن وفقاً لظروف محددة.

وتصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 13 ميجابكسل، أما الكاميرا السيلفي فتصل دقتها عند 5 ميجابكسل.

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