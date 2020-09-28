رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يؤكدان على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

2020/09/28 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية فأن الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون فضلا عن تطلع العراق لبناء علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان.

وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية، ومنع التوترات المختلفة في التأثير على هذا المسار من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير والامن والاستقرار.

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