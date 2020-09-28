وزارة المالية : ملتزمين بتأمين الرواتب واعددنا خارطة طريق للاشهر المتبقية

2020/09/28 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكدت وزارة المالية العراقية التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في اوقتها المحددة، فيما أعلنت عن اعدادها “خارطة طريق” بشأن الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي .وقالت وزارة المالية في بيان لها وتلقته (المستقلة)… اليوم الاثنين إنها تود أن تؤكد للمواطنين ا انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي […]

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