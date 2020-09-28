بايدن ليسَ اشتراكياً كما يزعُمُ ترامب وبعضُ وسائلِ الإعلامْ - لينا صلاح الدين

2020/09/28 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لينا_صلاح_الدين إن قرارَ اعتمادِ التوجهِ الاشتراكي ليس سهلاً على دولة تأسستْ قاعدتُها الاقتصاديةُ على يدِ جي.بي.مورغان، روكفيلير، كارنيغي وغيرهم.



فمثل هذا القرار قد يؤدي إلى تثْبيط الاستثماراتِ الخارجيةِ ونفورِ رؤوس الأموال المحليةِ إلى الخارج، بما أن الاشتراكيةَ تقومُ على عنصُرِ تحكم الدولة في عملية توزيع المنتجات والعائدات لضمان تحقيق أكبر قدر من المساواة، مع التحكم العام في الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.



لذلك ......





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