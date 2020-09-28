الداخلية المصرية: مقتل إرهابيين اشتبكا مع الشرطة في القليوبية 

2020/09/28 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، مقتل إرهابيين أثناء مداهمة الشرطة الشقة التي كانا يختبئان فيها في محافظة القليوبية غرب العاصمة.

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