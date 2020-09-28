2020/09/28 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أشارت أنباء إلى تعرض رتل عسكري أميركي لهجوم بالعبوات الناسفة جنوبي بغداد، بالتزامن مع اختبار السفارة الأميركية لمعدات وإجراءات الطوارئ.ووقوع “هجوم بالعبوات الناسفة استهدف رتلاً عسكرياً أميركياً في منطقة اللطيفية”.وتبنت سرية “قاصم الجبارين” العملية في وقت لاحق، دون أن يتسنى لرووداو التأكد من صحة هذه الأنباء.إلى ذلك، بدأت السفارة الأميركية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل عسكري بالتزامن مع اختبار السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل عسكري بالتزامن مع اختبار السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).