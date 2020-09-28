الصحة تسجل 4116 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4111 حالة

2020/09/28 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 4111 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تسجيل 4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق".

وأضاف البيان، أن "الوزارة سجلت تماثل 4111 حالة للشفاء، ووفاة 62 حالة".

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