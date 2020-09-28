التشخيص النهائي لإصابة كروس

2020/09/28 | 16:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في بطولة الدوري الإسباني التشخيص النهائي لإصابة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، توني كروس، والتي تعرض لها في مباراة ريال بيتيس.

وبدأ كروس مباراة، السبت الماضي، أمام ريال بيتيس ولكن في النهاية لم يستطع إكمالها وخرج قبل نهاية الشوط الأول وشارك بدلًا عنه، لوكا مودريتش.وأفاد البيان الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بأن "كروس قد خضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات السابقة لتحديد مدى إصابته".

وأظهرت النتائج إصابة كروس بإصابة في العضلة الألوية الوسطى بالساق اليسرى، وسيتم تقييم حالته في الساعات القليلة المقبلة.





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