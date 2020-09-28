عدّاد كورونا: نحو 60 ألف عراقي يخضعون للعلاج.. وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة

2020/09/28 | 16:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وعشرات حالات الوفاة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2020)، أن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت أكثر من 22 ألف فحص.

واشارت الوزارة، إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و62 حالة وفاة، مقابل أكثر من 4 آلاف حالة شفاء في عموم العراق".

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