شفاء 4111 مواطنا من كورونا في العراق

2020/09/28 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الموقف الوبائي لليوم الاثنين 28/9/2020، مؤكدة تسجيل 4116 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وحسب البيان الذي حصل PUKmedia على نسخة منه فقد تم اجراء 22054 فحصا مخبريا اليوم، اثبتت تسجيل 4116 اصابة جديدة، فيما شفي 4111 مصابا من الفايروس وتوفي 62 مصابا.

PUKmedia / إعلام وزارة الصحة الاتحادية ‌

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