الكاظمي سيبحث ملفات عسكرية مع ماكرون في باريس

2020/09/28 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء الاتحادي عن تشكيل فريق عمل لإعداد الملف المتكامل للقضايا التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب بيان للامانة العامة، فإن الغزي بحث اليوم الاثنين مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، جان نويل بونيو، النتائج التي حققتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد مؤخراً، مؤكدا أن الكاظمي أبدى اهتماماً واسعاً بالنتائج المتحققة خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى بغداد.

واضاف ان "الكاظمي أوعز بتشكيل فريق عمل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية في بغداد، بإعداد الملف المتكامل للقضايا التي ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى باريس".

وأشار إلى أن الوفد العراقي سيبحث الملفات الاقتصادية والعسكرية والتجارية والاستثمارية، بعد أن قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتكليف الوزارات المعنية بإعداد ملف متكامل عن الاتفاقات التي سيتم بحثها على طاولة النقاشات خلال الزيارة، وترجمة العلاقات الإيجابية على أرض الواقع.

PUKmedia / عن واع ‌

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