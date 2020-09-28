ملف بناء المدارس على طاولة مباحثات الكاظمي وعدد من المسؤولين الحكوميين

2020/09/28 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، خطوات بناء ألف مبنى مدرسي جديد في عموم العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اجتمع، اليوم الإثنين، بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، لبحث خطوات بناء ألف مبنى مدرسي جديد في عموم العراق”.

واكد الكاظمي خلال الاجتماع، الى إن “عماد الحياة الكريمة للعراقيين يقف عند أهمية الارتقاء بواقع التعليم وتوفير البيئة المناسبة، والبنى التحتية، والتي تعد من أولى المهام الأساسية لتطوير التعليم، ومن ضمن أهداف الحكومة ومسؤولياتها”، لافتا الى ، أن “التعليم السلاح الحقيقي الذي تتسلح به الأمم، الى جانب النظام الصحي”.

وشدد على أن “تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق كافّة، مع التركيز على المناطق الريفية والقروية، التي يجب أن تكون لها حصّة مهمة من هذه الجهود، وأن يكون العمل على أولوية فك الاختناقات الحاصلة حالياً في استعمال الأبنية المدرسية”.

واشار البيان، الى ان “رئيس مجلس الوزراء، اطلع على عشرة نماذج من التصاميم الحديثة للأبنية المدرسية، والتي تعتمد أفضل المواصفات العالمية بهذا الشأن، حيث وجه الكاظمي بدراستها ومناقشة اختيار الأفضل والأنسب من بينها”.

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