مجدداً… كورونا يسجل معدلات مرتفعة للاصابات والشفاء في العراق ضمن الموقف الوبائي

2020/09/28 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي لجائحة كورونا المستجد اليوم 28 ايلول 2020.

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