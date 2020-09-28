لأول مرة: دولة عربية تستضيف بطولة احترافية نسائية لكرة “الجولف”

2020/09/28 | 17:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أعلن جولف السعودية والجولة الأوروبية لجولف السيدات اليوم الاثنين 28 ايلول 2020 ، عن إقامة بطولتين في شهر نوفمبر القادم ، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على “ملعب ونادي الجولف” رويال غرينز ، ويستمر على مدار أسبوع ، بجوائز مالية تبلغ 1,5 مليون دولار ، حيث سيتنافس عليها مجموعة من المحترفين والهواة في بطولة تُلعب بنظام جديد وغير مسبوق بحسب واس .

ويُعد الحدث أول بطولة احترافية نسائية للجولف في تاريخ المملكة، وأول حدث رياضي دولي يعود إلى المملكة العربية السعودية بعد جائحة فايروس كورونا المستجد ، والذي تنظمه “جولف السعودية” والراعيان الرسميان صندوق الاستثمارات العامة ، وأرامكو ، اللذان يؤكدان التزامهما تجاه الرياضة بشكل عام ورياضة الجولف للسيدات بشكل خاص.وسيستضيف ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بطولتان احترافيتان للجولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات ، حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بجوائز تبلغ مليون دولار ، في حين تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار .وستقام البطولتان في بيئة أمنة مع أخذ كامل الاحتياطات اللازمة والتي ستشهدان مشاركة نخبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة في أجواء تنافسية فريدة من نوعها ، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي تقام بها بطولة احترافية عالمية نسائية للجولف في تاريخ المملكة ، إضافة إلى كون النظام الخاص ببطولة السعودية النسائية الدولية للفرق مستحدثاً وسيستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في رياضة الجولف .وتأتي إقامة الحدث الرياضي الأول من نوعه في الرياضة النسائية بشكل عام والجولف بشكل خاص ، تأكيداً على التزام الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية والراعيان الرسميان للبطولة ، بدعم وتطوير الرياضة النسائية في المملكة تماشياً مع رؤية 2030 على الرغم من المصاعب التي تشهدها الرياضة حول العالم في ظل هذه الأوقات الصعبة.وكان الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية قد أعلنوا في وقت سابق مطلع العام الحالي عن إقامة أول بطولة نسائية دولية للجولف ، جاء ذلك خلال منافسات النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للجولف والمقدمة من سوفت بانك التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف مثل : المصنف الأول عالمياً الأمريكي بروس كيبكا ، ومواطنه بطل النسخة الأولى والمصنف الخامس حينها داستن جونسون ، إضافة إلى الآيرلندي الشمالي وحامل لقب النسخة الثانية غرايم ماكداول .وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف والجهة المنظمة جولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان : ” لقد كانت بداية هذا العام صعبة على كل شعوب العالم من جميع النواحي ، ولقد تأثر القطاع الرياضي بشكل كبير، وعلى الرغم من تلك التحديات إلا أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو مصممين الآن أكثر من أي وقت مضى وبنفس القدر على منح الرياضة على المستوى النخبوي المنصة اللازمة للاستمرار في الازدهار داخل أرض الوطن الغالي وخارجه ، مما يجعلنا فخورين جداً بإلقاء ثقلنا الكامل خلف بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف”.

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