2020/09/28 | 17:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية ، مديرية مكافحة اجرام بغداد اليوم الاثنين ، عن القاء القبض على عصابة تمتلك معملا لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “من خلال المتابعة المستمرة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي لعمل مديرية مكافحة اجرام بغداد، فقد تمكنت وبتوجيه مباشر من قبل الغانمي وبإشراف من مدير مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين بالجرم المشهود، موضحة ” تبين أن هذه العصابة تمتلك معملا لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة، كما تقوم بتزوير الكتب والمحررات والمستمسكات الرسمية.

كما ضبطت بحوزتهم عجلات غير اصولية واسلحة نارية ولوحات مزورة ومتوأمة واختام عادية واخرى حرارية لمجموعة من دوائر المرور وكتاب العدل والوزارات.

وقد وجه الوزير بضبط هذه المواد جميعاً بمحاضر اصولية تمهيدا لاحالة المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وتأتي هذه العملية النوعية بعد تفعيل عمل المصادر وضبط اكثر من 75 عجلة بارقام متوأمة ومستمسكات ووكالات وسنويات مزورة، ولدى التعمق مع حائزيها بالتحقيق تبين وجود هذه العصابة الاجرامية التي تملك معملا مختصا بصناعة اللوحات المزورة للعجلات المسروقة وغير الاصولية وبضمنها الحكومية.

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