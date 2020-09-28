القانونية النيابية: من دون حسابات ختامية لايمكن بناء موازنة متكاملة

2020/09/28 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عدم أمكانية بناء موازنة متكاملة من دون الحسابات الختامية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث نقلته لوكالة الأنباء العراقية إن "الحسابات الختامية والموازنة كليهما على درجة واحدة من الأهمية، حيث لا يمكن الفصل بينهما".

وأضاف، أن "الموازنة العامة موازنة تخمينية، والحسابات الختامية صرفيات واقعية، لذلك لا يمكن بناء موازنة شفافة ورشيدة وموضوعية ، الا من خلال الاطلاع على الحسابات الختامية للسنة الماضية".

وأشار العقابي إلى أن "هنالك أهمالاً كبيراً لهذا الموضوع، وعدم وجود مراعاة لكل ما سيؤدي بنا المطاف، لعدم الاهتمام بالحسابات الختامية"، مشدداً على "ضرورة بناء موازنة متكاملة وموضوعية من خلال ارفاقها بالحسابات الختامية، ولا يمكن بناء موازنة متكاملة بدون الحسابات الختامية".





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