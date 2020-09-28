الإعلام الرسمي: عمان تعيد فتح المساجد في منتصف نوفمبر

2020/09/28 | 17:18 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية يوم الاثنين عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية قوله إن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر تشرين الثاني مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.تغطية للنشرة العربية عزيز اليعقوبي - إعداد يحيى خلف - تحرير ياسمين حسين

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