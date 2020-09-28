بورتو البرتغالي يطرق باب منبوذ كومان في برشلونة

2020/09/28 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يطرق نادي بورتو البرتغالي باب ريكي بوتش، متوسط ميدان برشلونة الإسباني ، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة ريكورد البرتغالية أفادت ، مساء اليوم الاثنين ، بأن:" النادي البرتغالي وضع عينه على بوتش الذي يخرج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة هذا الموسم".

و يمني بورتو نفسه بالحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجاري بنظام الإعارة من البارسا حتى حزيران المقبل، ثم يتركه يعود للنادي الكتالوني.

يأتي ذلك رغم رغبة اللاعب الشاب في الاستمرار داخل صفوف برشلونة هذا الموسم، رغم معرفته أنه سيعاني من أجل الحصول على دقائق في وجود كومان.

و أخبر كومان اللاعب بأنه يجب عليه البحث عن فريق يلعب به في الموسم الجاري بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في خط وسط الفريق في الفترة الحالية.

و تجاهل اللاعب ووكيله نصيحة كومان واتفق مع إدارة النادي على البقاء، قبل أن يظهر بورتو في الصورة و يستهدف الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

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