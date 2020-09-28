ورشة عمل عن استمارة تقييم اداء التدريسيين بجامعة البصرة للنفط والغاز

2020/09/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / نظمت كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز اليوم الاثنين " ورشة عمل تطويرية عن استمارة تقييم اداء التدريسيين على قاعة المؤتمرات ، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي .



واشاد رئيس الجامعة في كلمة له بفعاليات الورشة وجهود ملاكات الكلية بمناسبة استحداث الدراسة المسائية في الكلية واشار الى اهمية الاهتمام بالجانب العلمي والبحثي للارتقاء بواقع تصنيف الكلية وتقييم اداء التدريسيين.وذكر مدير العلاقات والأعلام في الجامعة حيدر علي الاسدي " للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / حاضر في الورشة عميد كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي هاشم الساعدي ، وبمشاركة عدد من تدريسي الكلية والتي تهدف الى تعريف التدريسيين بمحاور استمارة التقييم السنوي لغرض توفير المتطلبات اللازمة والعمل عليها لتحقيقها معززة بالوثائق الرسمية وذلك بغية انجاز عملية تقويم جميع الملاكات التدريسية في الجامعة تحقيق للجودة في المؤسسات التعليمية والبحثية.وأضاف " كما تطرقت الورشة الى عدة محاور منها محور التدريس الذي يتضمن المقررات التي يدرسها الاستاذ الجامعي وادارة الصف والعلاقة مع الطلبة ، وطرائق التدريس والوسائل الحديثة المتبعة في ايصال المعلومات ووصف المقرر الدراسي وتحديثه ، ومحور النشاط العلمي والبحثي والذي يتضمن المؤلفات والبحوث العلمية والاشراف على الطلبة والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات ودورات التعليم المستمر ،مشيرا إلى مناقشة محور الجانب التربوي والتكليفات والمشاركة في اللجان والمهارات الإرشادية والإسهام بالأعمال التطوعية داخل الجامعة.



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