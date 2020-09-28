الكاظمي يجتمع بعدد من المسؤولين لبحث خطوات إنشاء ألف مبنى مدرسي في عموم العراق/موسع

2020/09/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، لبحث خطوات بناء ألف مبنى مدرسي جديد في عموم العراق.وقال الكاظمي خلال الاجتماع: إن عماد الحياة الكريمة للعراقيين يقف عند أهمية الارتقاء بواقع التعليم وتوفير البيئة المناسبة، والبنى التحتية، والتي تعد من أولى المهام الأساسية لتطوير التعليم، ومن ضمن أهداف الحكومة ومسؤولياتها.وأضاف أن التعليم السلاح الحقيقي الذي تتسلح به الأمم،الى جانب النظام الصحي.وشدد على أن تكون خطة بناء المدارس شاملة لأنحاء العراق كافّة، مع التركيز على المناطق الريفية والقروية، التي يجب أن تكون لها حصّة مهمة من هذه الجهود، وأن يكون العمل على أولوية فك الاختناقات الحاصلة حالياً في استعمال الأبنية المدرسية.كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على عشرة نماذج من التصاميم الحديثة للأبنية المدرسية، والتي تعتمد أفضل المواصفات العالمية بهذا الشأن.



ووجه بدراستها ومناقشة اختيار الأفضل والأنسب من بينها./انتهى7

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