2020/09/28 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ستغلق أمريكا سفارتها تمهيداً لخروجها الكامل من العراق؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة العالم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/28 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة العالم.

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