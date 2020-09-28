ارتفاع جديد بأعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق

2020/09/28 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق....

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