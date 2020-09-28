2020/09/28 | 17:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول طلائع الطيور المهاجرة الى اهوار ذي قار وسط مخاوف من عمليات الصيد الجائر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/28 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول طلائع الطيور المهاجرة الى اهوار ذي قار وسط مخاوف من عمليات الصيد الجائر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول طلائع الطيور المهاجرة الى اهوار ذي قار وسط مخاوف من عمليات الصيد الجائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).