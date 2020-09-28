ميركل تزور سرا

2020/09/28 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زارته في المستشفى في برلين، حيث كان يتعافى بعدما تعرّض للتسميم بمادة نوفيتشوك.

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