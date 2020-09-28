2020/09/28 | 17:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

بدأت وزارة الحج و العمرة السعودية، اليوم الأحد، تفعيل تطبيق (اعتمرنا) تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد يوم الرابع من تشرين أول/ أكتوبر المقبل .

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية ، في بيان، إن ” التطبيق سيمكّن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة”.

وشددت الوزارة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت السلطات السعودية يوم الاربعاء الماضي أنها ستسمح بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتباراً من الشهر المقبل حيث ستسمح لستة آلاف من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء العمرة يومياً، وهو عدد يمثل 30 بالمئة من طاقة استيعاب تبلع 20 ألفا، وذلك لمراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وأشارت إلى أن تلك النسبة سترتفع إلى 75 بالمئة من هذه الطاقة في يوم 18 من الشهر المقبل ، بينما سيتم السماح للمعتمرين من دول معينة تعتبر آمنة في وجه الوباء بأداء المناسك ابتداء من أول تشرين أول/ نوفمبر المقبل، لتكتمل طاقة الاستيعاب، كما جرت طوال السنوات السابقة.

واعلنت وزارة الحج السعودية، بعد اطلاقها التطبيق، انه خلال ساعات من إطلاق تطبيق “#اعتمرنا”، تم تسجيل 16 ألف معتمر والانتهاء من حجز أول 10 أيام لهم، حيث تبدأ يوم 17 صفر الجاري، الموافق للأحد المقبل كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر.

والسعودية أنها ستسمح بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتبارا من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، على أن ترفع عدد المعتمرين تدريجيا خلال مراحل، وذلك بعد توقف دام ٧ أشهر بسبب وباء كورونا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ6 الاف معتمر… السعودية تستقبل اول وجبة للمعتمرين الاحد المقبل بعد اغلاق كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ6 الاف معتمر… السعودية تستقبل اول وجبة للمعتمرين الاحد المقبل بعد اغلاق كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).