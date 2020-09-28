الصحة تحدّد أسباب رفع حظر التجوال وتضع البدائل

2020/09/28 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

حدّدت وزارة الصحة أسباب رفع حظر التجوال رغم استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "رفع حظر التجوال جاء بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أثناء فرض الحظر"، مبينا أن "حظر التجوال كان حبرا على ورق كما أن عمل السيطرات الأمنية اقتصر على عرقلة السيارات دون تطبيق الإجراءات"، مبينا أن "المواطنين في الأحياء الشعبية يتجولون بحرية ويقيمون الحفلات دون رقابة أو محاسبة".

وبيّن أن حظر التجوال طبق في العراق فقط عند إعلانه في بداية أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن "بديل حظر التجوال هو وعي المواطنين والتزامهم بالشروط الوقائية بلبس الكمامة وعدم التجمع".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت سابق رفع حظر التجوال الجزئي المفروض في البلاد.

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