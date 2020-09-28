2020/09/28 | 17:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحليل سياسي يحذر: اغلاق السفارة الامريكية يعني عزل العراق دولياً

أكد المحلل السياسي العراقي نجم القصاب، اليوم الاثنين، ان اقدام الولايات المتحدة الامريكية على اغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، يعني جعل العراق في العزلة الدولية.

وقال القصاب، لـ"عين العراق نيوز"، ان "العراق ضعيف اقتصاديا وسياسيا وحتى امنينا، والولايات المتحدة الامريكية تمتلك القوة والعلاقات مع كل دول العالم العظمى الاوربية والخليج وغيرها، وامريكا هي حامية الدينار العراقي في البنك الدولي والمصارف الدولية".

وأضاف انه "لهذا هناك فعلاً تخوف عراقي حكومي وسياسي وحتى شعبي من اقدام واشنطن على اغلاق سفارتها في بغداد"، مبينا ان "اقدام الولايات المتحدة الامريكية على اغلاق سفارتها في بغداد، سيجعل العراق في عزلة دولية، وهذه العزلة ستكون لها تبعات سلبية على مختلف الاصعدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل سياسي يحذر: اغلاق السفارة الامريكية يعني عزل العراق دولياً) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل سياسي يحذر: اغلاق السفارة الامريكية يعني عزل العراق دولياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).