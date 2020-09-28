تركيا ترحّل 5 عراقيين أوقفتهم في عملية ضد داعش بولاية سامسون

2020/09/28 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت النيابة العامة في ولاية سامسون شمالي تركيا، ترحيل 5 عراقيين أوقفتهم السلطات في وقت سابق، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش.



وبحسب الوكالة الرسمية التركية، وتابعها "ناس"، (28 أيلول 2020)، فقد كانت قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن سامسون قد أوقفت 15 مشتبهاً بصلتهم بتنظيم "داعش"، إثر عملية أمنية نفذتها في الولاية، يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعقب انتهاء الأمن التركي من إجراءات التحقيق مع الموقوفين العراقيين الـ 5، قررت النيابة العامة في الولاية، "ترحيلهم إلى خارج البلاد، فيما يتواصل التحقيق مع باقي المشتبه بهم".

وكانت النيابة العامة في سامسون، قررت في وقت سابق، "ترحيل 6 عراقيين آخرين من بين الموقوفين".

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