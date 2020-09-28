2020/09/28 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان بديل حظر التجوال هو وعي المواطنين والتزامهم بالشروط الوقائية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الصحة قولها، ان “المواطنين في الأحياء الشعبية يتجولون بحرية ويقيمون الحفلات دون رقابة أو محاسبة”.

واضافت الوزارة، ان “حظر التجوال طبق في العراق فقط عند إعلانه في بداية أزمة فيروس كورونا”.

واوضحت، ان “رفع حظر التجوال جاء بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية”.

واشارت الى ان “بديل حظر التجوال هو وعي المواطنين والتزامهم بالشروط الوقائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح اسباب رفع حظر التجوال وتتحدث عن البديل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح اسباب رفع حظر التجوال وتتحدث عن البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).