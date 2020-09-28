2020/09/28 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين، لبحث خطوات بناء ألف مدرسة جديدة في عموم العراق.وقال الكاظمي خلال الاجتماع بحسب بيان مكتبه الاعلامي: إن “عماد الحياة الكريمة للعراقيين يقف عند أهمية الارتقاء بواقع التعليم وتوفير البيئة المناسبة، والبنى التحتية، والتي تعد من أولى المهام الأساسية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يبحث مع مسؤولين خطة إنشاء 1000 مدرسة في العراق المركز الخبري الوطني.

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