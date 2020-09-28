الاطاحة بعصابة تمتلك معملا للوحات مزورة للمركبات في بغداد

2020/09/28 | 17:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطاحت مفارز مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، بعصابة تمتلك معملاً لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة.

وذكرت المديرية في بيان، انها "تمكنت وبتوجيه مباشر من قبل وزر الداخلية عثمان الغانمي من القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين بالجرم المشهود، وقد تبين أن هذه العصابة تمتلك معملا لصناعة اللوحات المزورة وسنويات للعجلات المسروقة، كما تقوم بتزوير الكتب والمحررات والمستمسكات الرسمية".

واضافت، "كما ضبطت بحوزتهم عجلات غير اصولية واسلحة نارية ولوحات مزورة ومتوأمة واختام عادية واخرى حرارية لمجموعة من دوائر المرور وكتاب العدل والوزارات".

واشارت المديرية الى ان"الغانمي وجه بضبط هذه المواد جميعاً بمحاضر اصولية تمهيدا لاحالة المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

واوضح البيان، ان "هذه العملية النوعية تأتي بعد تفعيل عمل المصادر وضبط اكثر من 75 عجلة بارقام متوأمة ومستمسكات ووكالات وسنويات مزورة، ولدى التعمق مع حائزيها بالتحقيق تبين وجود هذه العصابة الاجرامية التي تملك معملا مختصا بصناعة اللوحات المزورة للعجلات المسروقة وغير الاصولية وبضمنها الحكومية".

PUKmedia/ مديرية مكافحة اجرام بغداد

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