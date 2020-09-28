فستان هيفاء وهبي في “إسود فاتح” يشد انتباه الجمهور

2020/09/28 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..منذ عرض مسلسلها “إسود فاتح” عبر تطبيق “شاهد”، والنجمة هيفاء وهبي حديث الجمهور، فمن الحلقة الأولى شدت هيفاء انتباه الناس اليها بعد أن انتظر الكثيرين عرض العمل، معبرين عن اشتياقهم لها في الدراما.ويوم أمس تصدر فستان هيفاء الذي أطلت به في أولى حلقات المسلسل، محرك البحث عبر “غوغل” في السعودية وعدد من الدول […]

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