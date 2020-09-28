الحرس الثوري يكشف موعد

2020/09/28 | 17:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن "الثأر لاستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ورفاقه سيكون بالوقت الذي تحدده طهران وتراه مناسبا"، مشددا على أن "إيران إذا ما تعرضت لأي هجوم فلن يكون لها أي خط أحمر بالرد".

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