اسعار الذهب ترتفع 9 دولارات وسط صعود للمعادن النفيسة اليوم

2020/09/28 | 17:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحولت أسعار الذهب للصعود رابحاً نحو 9 دولارات خلال التعاملات، وسط مكاسب المعادن النفيسة بدعم ضعف العملة الأمريكية.

ويتزامن أداء المعدن الأصفر مع خسائر الدولار، كما يأتي رغم مكاسب أسواق الأسهم والتي تتداول داخل النطاق الأخضر.وكانت المعادن النفيسة سجلت هبوطاً في وقت مبكر من التعاملات مع ترقب التطورات بشأن حزمة التحفيز الأمريكية إضافة إلى مراقبة مستجدات فيروس “كورونا”، قبل أن تتحول للصعود لاحقاً.وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1875.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 4:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% أو 4.99 دولار مسجلاً 1866.57 دولار للأوقية.وزاد سعر العقود المستقبلية للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.4% أو 32 سنتاً ليصل إلى 23.41 دولار للأوقية.وصعد سعر التسليم الفوري لمعدن البلاتين بنحو 3.1% أو 26.54 دولار مسجلاً 875.98 دولار للأوقية.وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 94.263 نقطة.

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