انقذ حياتك… قائمة بأطعمة بسيطة تقي من الامراض وتطيل العمر

2020/09/28 | 17:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

نشرت صحيفة “اكسبريس” البريطانية ان مجموعة من العلماء البريطانيين أجروا دراسة حديثة كشفت عن قائمة بأفضل الأطعمة التي تعزز طول العمر.ووفقا للصحيفة، فقد أوضح العلماء أن كلا من الزبادي قليل الدسم والمكسرات والفواكه تساعد الناس على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وتساهم بشكل كبير في زيادة طول العمر.ووفق العلماء، فان من الضروري إضافة الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية بشكل دوري إلى النظام الغذائي، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.كما أظهرت الدراسة أن تناول الزبادي قليل الدسم يعد جزءًا من النظام الغذائي الصحي الذي يعزز عمل القلب كما يحمي من السمنة كونها أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية، وكذلك مرض السكري وبعض أنواع السرطان.يذكر أن دراسة نشرت مؤخرا في مجلة “Obesity” أكدت أن فقدان الوزن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة.وبحسب المعهد الوطني للسرطان، فإن تلك السرطانات تشمل الكلى والقولون والبنكرياس والمرارة والكبد والثدي والغدة الدرقية.

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