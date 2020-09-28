المهجرين النيابية لـ(واخ) : نعمل على اعادة 37 الف عائلة نازح لمناطقهم

2020/09/28 | 17:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد نائب رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية حسين عرب ، ان لجنته تعمل على اعادة 37 الف عائلة نازحة الى مناطقهم “.

وقال عرب في تصريح لـ”خبر برس” ، ان ” اللجنة بصدد مطالبة رئيس الوزراء بالذهاب لتشكيل لجنة عليا خدمية تلتزم باعادة النازحين ويشترك فيها مختصصين من وزارة الهجرة والمهجرين وزارة الاعمار والعمل والشؤون الاجتماعية ونامل ان تنجز عملها وتعيد النازحين بداية السنة المقبلة ” .

واشار الى ان” اللجنة قدمت سؤال برلماني لرئيس الوزراء لزيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وحسب القانون الذي شرع بعام 2014 وعلى الحكومة الالتزام به “.

واضاف ان “عدد العوائل النازحين التي نعمل على اعادتهم الى مناطقهم يصل الى 37 الف عائلة نازحة ومن المهم ان تعاد الى مناطقهم “.

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